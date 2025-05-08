Sedef Güler cinayetinde yargılama devam ediyor - Son Dakika
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Sedef Güler cinayetinde yargılama devam ediyor

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayeti ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

08.05.2025 16:53
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Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. SEGBİS sistemi üzerinden savunma yapmak istemediğini söyleyen tutuklu sanık Yavuz Güngör "Hiçbir şey yapmadık biz. Kız zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Geldi, içti, öldü" dedi.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran günü denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Güngör SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuklu sanık Fırat Baykara ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya Sedef Güler'in yakınları ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunması sorulan sanık Yavuz Güngör "Hiçbir şey yapmadık biz. Kız zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Geldi, içti, öldü. Savunmamın SEGBİS ile alınmasını istemiyorum. Duruşmada savunma yapmak istiyorum" dedi.

Mahkeme sanığın duruşma salonuna getirilerek savunma yapmasına karar verdi.

Öte yandan diğer sanık Fırat Baykara'nın ise avukatı olmaması nedeniyle savunması alınamadı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı "Biz adil bir yargılama yapıldığını düşünmüyoruz. Bu yüzden heyetinizi reddetme kararı aldık" diyerek reddi hakim talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların alınması için duruşmayı erteledi. Mahkeme reddi hakim talebinin değerlendirilmesi dosyanın 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine de hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fırat Baykara, Yavuz Güngör ve Yiğit Hüseyin Ayvalık şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede denizde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in halıya sarıldığı, ellerinin koli bandı, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığının tespit edildiği belirtildi. Sedef Güler'in cansız bedeninin sarılı olduğu halı üzerinde halı yıkama fabrikası etiketi bulunduğu da iddianamede aktarıldı. Polis ekiplerince etiketteki firmaya gidildiğinde halının Zafer E. isimli kişi tarafından verildiği ifade edildi. Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınan Zafer E. emlak işi yaptığını söyleyerek halının bulunduğu evi Fırat Baykara'ya kiraladığını anlattı. Halının bulunduğu evin Baykara tarafından kiralandığı ve Yavuz Güngör isimli sanık ile beraber kullanıldığı da soruşturma aşamasında tespit edildi. Yapılan incelemelerde 4 Haziran günü bir şahsın araç ile Sedef Güler'i Yavuz Güngör'ün kızı ile birlikte yaşadığı ikamete bıraktığı iddianamede belirtildi. Burada Sedef Güler ile Yavuz Güngör'ün kızı Y.H.G. arasında tartışma çıktığı ve Yavuz Güngör'ün Sedef Güler ile beraber Fırat Baykara adına kiralanan eve gittiği kaydedildi. Fırat Baykara'nın sonradan eve geldiği iddianamede açıklandı. Yavuz Güngör ve Fırat Baykara'nın Sedef Güler'i tespit edilemeyen bir nedenden dolayı burada öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları ve bir gün sonra buluşmak üzere evden ayrıldıkları iddianamede aktarıldı. Sanıkların 6 Haziran'da tekrar buluştukları ve maktulün cesedini koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldıkları da iddianamede ifade edildi. Yavuz Güngör ve Fırat Baykara'nın Sedef Güler'in ellerini koli bandı ile bağladığı, halıya sardığı, ayaklarını zincir ve dambıl ile bağlayıp Mimar Sinan Köprüsü'nden aşağıya attıkları da iddianamede kaydedildi. Baykara'nın daha sonra polise giderek "Yavuz beni Gürpınar'da bulunan ikametine çağırdı. Eve gittiğimde hareketsiz yatan bir kadın gördüm, kontrol ettim, yaşam belirtisi yoktu. Polise haber vermek istediğimde Yavuz Güngör bana silah çekti. Nalburdan zincir ve ağırlık aldıktan sonra kadını halıya sardık. 7 Temmuz günü ise Büyükçekmece sahil tarafına gittik. Cesedi köprü üzerinden suya attık" dediği iddianamede ifade edildi. Yavuz Güngör ise ifadesinde, maktul Sedef Güler'i 4-5 ay öncesinde tanıdığını söyleyerek "4 Haziran'da kızımla yaşadığım eve geldim. Sedef yanımdaydı. Kızım bizi evden kovdu. Evden kovulunca Sedef Güler ile beraber diğer adrese geçtik. Sedef bana burada ellerinin ve ayaklarının kasıldığını söyledi. Sabah olduğunda kötü durumda olduğunu söyledi. Fırat Baykara'yı aradım, geldi. Daha sonra Fırat ile tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Tekrar buluştuğumuzda nalburdan iki adet zincir, iki adet asma kilit, bant aldık. Aynı gün Sedef'i bıraktığımız adrese gittik. Cesedi halıya sardık. 7 Haziran'da ise cesedi denizle gölün birleştiği mevkiden attık" dedi.

İddianamede, Yavuz Güngör'ün Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği ancak daha sonra bir şekilde ülkeye iadesi sağlandığı ve Güngör'ün Edirne'de yakalandığı belirtildi. Sedef Güler'in Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işleminin sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu 1 İhtisas Dairesi'nin incelemesinde maktulün kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümünün uyuşturucu, uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği ancak baş, boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularında ayrıntılı analiz yapılamadığı yönünde değerlendirme yapıldı. İddianamede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın ise Yavuz Güngör'ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3-sayfa, Cinayet, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sedef Güler cinayetinde yargılama devam ediyor - Son Dakika

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