Şefaatli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
YOZGAT - Yozgat Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar maddesi, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şefaatli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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