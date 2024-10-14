3.Sayfa

Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf\'un helal sertifikası var mı?

Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu

Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü eşi ve kayınpederi yaralı

Sefaköy metrobüs durağında yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul Sefaköy metrobüs durağında bulunan bir metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Olay sabah saatlerinde Sefaköy Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durağa yanaşan bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler olası bir facianın önüne geçti. Yangın esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çekici ile çekildi.