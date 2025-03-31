Şehidin baba evine bayram ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi'ye ziyaretinde; Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM