Şehit babası Süleyman Kuru: "Beni bugün askere alsalar giderim"

15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde kabri başında anıldı. Şehit babası Süleyman Kuru, "Oğlum Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında şehit oldu. Acımız dün gibi. Beni bugün askere alsalar, bugün giderim. Vatan sevilmez mi?" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit olan Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru, şehadetinin 9'uncu yılında memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde dualarla anıldı. Pekmezci Mahallesi'nde bulunan şehitliğe gelen ilçe protokolü ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Aytekin Kuru'nun kabrine karanfil bırakarak dua etti. Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, Kozan Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gazi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit babası Süleyman Kuru, oğlunun şehadetinin üzerinden yıllar geçse de acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Oğlunun ardında iki evlat bıraktığını belirten Kuru, "Oğlum Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında şehit oldu. Acımız dün gibi. Beni bugün askere alsalar, bugün giderim. Vatan sevilmez mi?" ifadelerini kullandı.

Anma programı kapsamında 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp de evinde ziyaret edildi. - ADANA