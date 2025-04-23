Şehit Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın cenazesi askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi

TRABZON - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın cenazesi askeri uçakla Trabzon'a getirildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day ağır yaralandı. Işıklı Sahra Hastanesi'nde tedaviye alınan Day, bugün şehit oldu. Şehidin cenazesi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan askeri uçakla saat 15.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidin havalimanındaki karşılamasına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Mecit Day, annesi Hatice Nebahat Day, kardeşi Elif Day, yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Askeri uçaktan indirilen şehidin cenazesi omuzlar üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulurken, Şehit Day'ın naaşı tören alanından geçerken, annesi gözyaşları ile cenaze aracına sarıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın cenazesi yarın kent merkezindeki İskenderpaşa Camiinde düzenlenecek tören ve öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maçka ilçesi Barışlı köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.