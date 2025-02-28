Şehitkamil'den Ramazan denetimi - Son Dakika
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Şehitkamil'den Ramazan denetimi

Şehitkamil\'den Ramazan denetimi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi halk sağlığı ve gıda güvenliği denetimleri sıklaştırdı.

28.02.2025 12:32  Güncelleme: 12:33
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Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi halk sağlığı ve gıda güvenliği denetimleri sıklaştırdı. İlçe genelinde yürütülen denetimlerde gıda üretimi yapan ve satan işletmeler titizlikle incelendi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde hijyen kuralların, gıda maddelerinin saklanması, ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen durumu ve fiyat etiketlerine yönelik işletmelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde kurallara aykırı üretim ve satış yapan işyerlerine ilgili yasa uyarınca işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca işletmelere bilgilendirmelerde de bulunuldu.

"Denetimler aralıksız devam ediyor"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığı tehdit eden işletmelere taviz vermeyeceklerini söyledi. Ramazan ayında denetimleri aralıksız sürdüreceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Halk sağlığı en çok önem verdiğimiz konu. Amacımız, halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak. Bu nedenle denetimlerimizi artırdık. Şu an ilçemizin her bölgesinde ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Şehitkamil, 3-sayfa, Son Dakika

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