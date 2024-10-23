Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olanların cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör şehit olanların cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şehitlerin aileleri ise hastane önünde beklemeye başladı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehitlerin cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne getirildi - Son Dakika
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