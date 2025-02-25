Serdar Ortaç'a 10 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Serdar Ortaç'a 10 Ay Hapis Cezası

Serdar Ortaç, yasak bahse teşvikten 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

25.02.2025 17:16
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Yasak bahse teşvik iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç davasında karar çıktı

Mahkeme, 10 ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti

İSTANBUL - Yasak bahse teşvik yaptığı iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davası karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ortaç'ı, 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Yasak bahse teşvik yaptığı iddia edilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Serdar Ortaç katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık avukatı ise, Ortaç'ın beraatını talep etti.

10 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verildi

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Serdar Ortaç'ı 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından mahkeme bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Serdar Ortaç hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 26 Kasım 2024 tarihinde ise Ortaç hakkındaki bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti. Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Serdar Ortaç'ın 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serdar Ortaç'a 10 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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