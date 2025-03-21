Serdivan’da Cinayet ve Saldırı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinayet işledikten sonra 2 iş yeri ve 1 eve de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, sevk edildiği mahkemece 'planlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Serdivan ilçesinde dün 4 farklı noktada hareketli dakikalar yaşandı. Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten Doğan G. (45), 30 bin lira olan kirayı yaklaşık 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia ettiği ve 3-4 aydır tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal'ı (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından Cadde 54 AVM'ye giden Doğan G., öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına tüfekle ateş açtı. Bölgeden motosiklet ile ayrılan şahıs buradan ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketi hedef aldı. Şahsın daha önce buradan işlettiği markete mal aldığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat içerisinde şehri adeta birbirine katan şahıs, Erenler ilçesinde de bir emlakçının evine kurşun yağdırdı.

İddiaya göre, şahsın daha öncesinde iş yaptığı iş yerlerini hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7-8 kişi için plan yaptığı öğrenilen şahıs 5'inci adrese giderken Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet ile yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheli, 'planlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA