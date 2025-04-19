Serdivan'da Tehlikeli Kamyonet Yolculuğu - Son Dakika
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Serdivan'da Tehlikeli Kamyonet Yolculuğu

Serdivan\'da Tehlikeli Kamyonet Yolculuğu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çocukların açık kasa kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kaydedildi.

19.04.2025 12:56
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde açık kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan çocukların görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde kaydedildi. 01 BRT 55 plakalı açık kasa kamyonetin arkasında yaşları küçük çocukların yürekleri ağza getirdiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde çocuklardan ikisinin kasanın en arka kısmına oturdukları, diğerlerinin ise eşyalar ile birlikte içeri kısımda olduğu görüldü. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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