Serik'te boş arazide bırakılan araç yanarak küle döndü - Son Dakika
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Serik'te boş arazide bırakılan araç yanarak küle döndü

Serik\'te boş arazide bırakılan araç yanarak küle döndü

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde boş arazide bırakılan bir araç yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

29.02.2024 12:54  Güncelleme: 13:00
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Antalya'nın Serik ilçesinde boş arazide bırakılan araç, yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç ile ilgili polis inceleme başlattı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide yanan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası polis ekipleri boş araziye bırakılan ve yanan araçta inceleme başlattı.

Yanan aracı gören ve itfaiye ekiplerine haber veren mahalle sakinlerinden Nasuh Kır, "Sağlık ocağına ilaçlarımı yazdırıp eve dönerken, arazide bir aracın yandığını gördüm. Hemen 112'yi aradım. İtfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Aracın içinde kimse yoktu. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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