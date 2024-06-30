Serik'te hızlı müdahale ile orman yangını söndürüldü

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Serik'te gece saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesi, Serik Bilginler Mahallesi'nde gece 01.30 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arasöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Seralık alanlara yakın yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. - ANTALYA