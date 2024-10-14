Serik\'te Kamyonet Park Halindeki Kamyona Çarptı

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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona kamyonet çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi kamyon sürücüsü yaptı.

Kaza, D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Hasan Bülbül'ün (48) kullandığı 07 ZV 140 plakalı kamyonet, park halindeki 33 LP 003 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyon içerisinde yemek yediği öğrenilen sürücü E.K., yaralanan Hasan Bülbül'ü araç içerisinden çıkartmayı başardı ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla 112 acil çağrı merkezine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Bülbül'ü ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti.

Olayı anlatan kamyon sürücüsü Erkan Koca, "Ben kamyonun içinde yemek hazırladım, yemeğimi yiyordum. Bir ses oldu, bir baktım kamyonet, bizim kamyona vurmuş. Sonra yaralanan sürücüyü araçtan çıkardım" diye konuştu.

Kaza sonrası yaralı sürücüye ilk müdahalede bulunan restoran çalışanı ise, "Kamyon sürücüsü yaralıyı çıkarttı. Yaralanan kamyonet sürücüsünün başı kanıyordu, müdahalede bulunduk ve 112'yi aradık. Sonra sağlık ve polis ekipleri geldi. Bilinci yerindeydi çok şükür. Gerçekten verilmiş sadakası varmış" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA