Sevgilisinin Tacizine Cinnet: 3 Ölü - Son Dakika
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Sevgilisinin Tacizine Cinnet: 3 Ölü

Adana'da sevgilisini taciz ettiği iddiasıyla 3 kişiyi öldüren genç tutuklandı, pişman olduğunu ifade etti.

14.02.2025 20:40
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Sevgilisini taciz ettiği iddiasıyla 3 kişiyi öldüren 20 yaşındaki genç "Hayatım karardı" dedi

Adana'da 3 kişiyi öldüren 20 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ADANA - Adana'da sevgilisini taciz ettiği iddiasıyla kayınbaba ve 2 damadını öldüren 20 yaşındaki şüpheli adliyeye sevke edilirken ifadesinde, "Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dediği öne sürüldü.

Olay, 10 Şubat günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Talat A.'nın kız arkadaşı A.A. (17), Fuat Kalaycık'ın iş yerinde staj yapmaya başladı. Talat A., iş çıkışı kız arkadaşı A.A.'yı almaya gitti. Sevgilisinin moralini bozuk gören Talat A. ne olduğunu sordu. Bunun üzerine A.A.'nın "Fuat Kalaycık beni taciz etti" "dediği öne sürüldü.

Duruma sinirlenen Talat A., evine giderek tabancalarını aldı ve iş yerine geldi. Ardından her iki tabancasında mermileri bitene kadar ateş açtı. Açılan ateş sonucunda içerideki Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsisinin ardından cenazeler defnedildi.

Olayın şüphelisi Talat A., kaçtığı sırada Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalandı.

"Keşke olmasaydı, hayatım karardı"

Katil zanlısı Talat A.'nın sorgusunda, "Kız arkadaşımdan taciz edildiğini duydum. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın çalıştığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptı.Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı " dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talat A. adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisinin Tacizine Cinnet: 3 Ölü - Son Dakika

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