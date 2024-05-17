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Seyir halinde iken yol çöktü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi seyir halindeki otomobilin geçtiği yol çöktü. Maddi hasar alan araçta şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Güveniş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Güveniş caddesi üzerinde seyir halinde olan Feti Bağıran yönetimindeki 34 HTV 026 plakalı Wolkswagen marka araç, önünden beton mikseri geçtiği esnada yol çöktü. Yaklaşık 2 metre çukur açılan yoldan şans eseri yara almadan kurtulan Feti Bağıran'ın aracı maddi hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gerekli tutanağın tutulmasını isteyen Feti Bağıran olay anında önünden beton mikseri geçtiği esnada yolun birden çöktüğünü belirterek, zararının karşılanmasını istedi. Çöken yola zabıta ekipleri duba ile önlem alırken, polis ve zabıta ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.