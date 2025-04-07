Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı

Doğrucu zırto:

bu gibi durumlarda "adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan içeri atacaksın, arabaya da el koyacaksın. aynı şey ehliyetsiz ya da alkollü şekilde araba kullananlar için de geçerli olmalı. Ayrıca Türkiye'deki tüm oto teyplerini söktüreceksin. resmen trafik terörü var şu anda Türkiye'de