Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı

Geniş Video İzle

Bolu'da bir sürücü seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etmeye başladı. Bir süre direksiyonu araçtaki arkadaşına emanet ettiği görülen sürücü çok geçmeden yere kapaklandı. Arkadaşları görüntüleri "Düşersek yere uzanırız" notuyla sosyal medyada paylaştı.

07.04.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp dans etmeye başladı. Dışarı sarkarak dans eden sürücünün direksiyonu bir süre arkadaşına emanet ettiği görüldü.

BEKLENEN SON

Sürücü dans ederken birden dengesini kaybedip araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan arkadaşı aracı durdurdu.

"DÜŞERSEK YERE UZANIRIZ"

Araçta bulunan arkadaşı yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüleri sosyal medyada "Düşersek yere uzanırız" notuyla paylaştı.

Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • selman çakır:
    arkadan arabanın birisi ezse adam hapsi boylar bu adamın ehliyeti alınmalı 14 0 Yanıtla
  • 008294:
    kendisi kasinmis 12 0 Yanıtla
  • Barış:
    İnşallah Ahiret yurduna göçmüşsündür 9 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    bu gibi durumlarda "adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan içeri atacaksın, arabaya da el koyacaksın. aynı şey ehliyetsiz ya da alkollü şekilde araba kullananlar için de geçerli olmalı. Ayrıca Türkiye'deki tüm oto teyplerini söktüreceksin. resmen trafik terörü var şu anda Türkiye'de 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Anderson Talisca, Türkiye’de bir ilki yaşadı Anderson Talisca, Türkiye'de bir ilki yaşadı
Edirne’de nisan ayında kar sürprizi Her yer beyaza büründü Edirne'de nisan ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
Anderson Talisca: Alex mesaj attı Anderson Talisca: Alex mesaj attı
Mehmet Uçum’dan Özel’e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır
Mourinho’dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

15:14 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
14:42 Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
14:35 Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
14:08 Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı İşte çıkan sonuç Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
14:03 Özgür Özel, İsmet İnönü’den sonra parti tarihinde bir ilk başardı Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı
22:29 Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
22:00 Mourinho’dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler
21:47 Mehmet Uçum’dan Özel’e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır
21:47 Anderson Talisca: Alex mesaj attı Anderson Talisca: Alex mesaj attı
21:46 Bursa’ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
21:26 Edirne’de nisan ayında kar sürprizi Her yer beyaza büründü Edirne'de nisan ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
21:21 Anderson Talisca, Türkiye’de bir ilki yaşadı Anderson Talisca, Türkiye'de bir ilki yaşadı
21:20 Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 16:18:40. #7.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement