3.Sayfa

Seyir halindeki aracın önüne ayı çıktı

BARTIN - Bartın-Arıt yolu üzerinde aracıyla seyir edeni bir sürücünün önüne ayı çıktı.

Bartın'dan Arıt istikametine giden bir sürücün önüne ayı çıktı. Çöme Boğazı mevkisinde yola atlayan ayıyı görünce şaşıran sürücü, cep telefonun kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. Bir süre aracın önünden koşan ayı, daha sonra ise ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Sürücü ise o anlardaki duygularını "İşte benim karşıma da böyle bir şey çıktı" diyerek dile getirdi.