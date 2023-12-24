Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün idaresindeki otomobil seyir halindeyken alev aldı. Araç yangını kameraya yansırken, olay yerine gelen ekipler alevleri söndürdü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün idaresinde bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, teker kısmından alev almaya başladı. Çıkan yoğun duman sonrası aracını sağ şeride çeken sürücü otomobilin alev aldığını gördü. Hemen araçtan inen sürücü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sürücünün ve çevredekilerin müdahalesi yeterli olmayınca ihbar üzerine gelen itfaiye ekipler alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı.

Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.