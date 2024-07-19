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Seyir halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bir otomobilin, önündeki otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.idaresindeki 17 UHD 311 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ü.Y.'nin kullandığı 55 YA 156 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 YA 156 plakalı araçtaki yolcu E.Y. yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlisinin ise yaralıya müdahale etmek yerine görevini yapan basın mensubuna "Görüntü çekmeyin" demesi tepki çekti.

Yaralı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.