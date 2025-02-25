Seyir halindeyken yanmaya başlayan Tofaş otomobil alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş marka otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi gişeler mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan Fiat Tofaş marka otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topunda dönen otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Fiat Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Seyir Halindeki Tofaş Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?