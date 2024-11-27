Sheinbaum'dan Trump'a Tepki

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın Meksika'ya ek vergi getirme kararına karşı misilleme yapılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazanan Donald Trump dün yaptığı açıklamada, görevi devraldıktan sonra ABD'nin en büyük üç ticaret ortağı olan Meksika, Kanada ve Çin'e ilave gümrük vergisi getireceğini ifade etti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın kararına tepki göstererek bunun iki ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında Trump'a yazdığı mektubu okuyan Sheinbaum, "Buna karşılık olarak bir gümrük vergisi başka bir vergiyi takip edecek ve bu ortak işlerimizi riske atana kadar böyle devam edecek" dedi. Gümrük vergilerinin her iki ülkede de enflasyona ve iş kayıplarına yol açacağını vurgulayan Sheinbaum, Trump ile bir telefon görüşmesi yapmak istediğini ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya da bir mektup göndereceğini söyledi.

"Ek vergiler ABD'li otomobil üreticilerini etkileyecek"

Trump'ın kararına "Gümrük vergilerini artırmanın ne anlamı var?" ifadesini kullanarak tepki gösteren Sheinbaum, bu kararın özellikle Meksika'da fabrikaları bulunan General Motors, Ford gibi ABD'li otomobil üreticilerini sert bir şekilde etkileyeceğine dikkat çekti. Sheinbaum, yönetiminin Meksika'nın ABD'deki fentanil salgınıyla mücadeleye yardımcı olma konusunda isteğini gösterdiğini, sınırdaki göçmen sayısının azaldığını ve göçmen kervanlarının artık ABD-Meksika sınırına ulaşamadığını vurguladı. Ancak Meksika'daki suç örgütlerinin hala ABD'den silah aldığını belirten Sheinbaum, "Biz silah üretmiyoruz, sentetik uyuşturucu tüketmiyoruz. Ne yazık ki şu anda elimizde olan şey ülkenizdeki talebe karşı işlenen suç nedeniyle öldürülen insanlar. Gümrük vergileri her iki ülkeye de zarar verir. Bir çözüm bulacağız" dedi.

Çin'den tepki

Çin'in devlet medyasından yer alan bir haberde ise Trump'ın kararının dünyanın en büyük iki ekonomisini karşılıklı olarak yıkıcı bir vergi savaşına sürükleyebileceği uyarısı yapıldı. Trump'ın Çin'den ek tarife uygulama tehdidini haklı çıkarmak için sunduğu bahanelerin çok "zorlama" olduğu belirtilen yazıda, "Vergi savaşlarında kazanan olmaz. ABD, tarifeleri silah olarak kullanarak ekonomik ve ticari konuları politikleştirmeye devam ederse, iki taraf da zarar görecek" ifadesi yer aldı.

"Bir bedel ödemelerinin zamanı geldi"

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump dün, göreve başladığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Trump, "Bu tarife özellikle fentanil olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı göçmenlerin ülkemizin istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır. Hem Meksika hem de Kanada bu uzun süredir devam eden sorunu kolayca çözme hakkına ve gücüne sahiptir. Onlardan bu yetkiyi kullanmalarını istiyoruz ve bunu yapana kadar çok büyük bir bedel ödemelerinin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı. - MEXİCO CİTY