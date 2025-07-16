Şiddetli Rüzgar Tekneyi Suya Gömdü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kıyıda olan balıkçı teknesi rüzgarın etkisiyle suya gömüldü.

Çemişgezek ilçesinin Keban Baraj Gölü kıyısında bir balıkçı teknesi, kıyıya güvenli şekilde bağlanmayınca, aniden oluşan şiddetli rüzgarın etkisiyle suya gömüldü. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi yetersiz kalırken, tekne daha sonra bulunduğu yerden çıkartıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - TUNCELİ