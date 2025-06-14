Sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu
İSTANBUL - Avcılar'da sigara izmaritinin atıldığı otluk alanda yangın çıktı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde çıktı. Edinilen bilgilere, bir kişi site bahçesindeki otluk alana attığı sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, site yönetimi ve sakinlerinin müdahalesiyle söndürülürken, otluk alan ve ağaçların alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sigara İzmariti Yangın Çıkardı - Son Dakika
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