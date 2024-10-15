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Sığınaklar Temizlendi

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait sığınaklar temizlendi, silah ve mühimmat ele geçti.

15.10.2024 19:09
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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir sığınak temizlendi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınakların temizlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınakların tespit edildiğini ve sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, bölgede ele geçirilen malzemeleri ise şu şekilde paylaştı:

"3 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet hafif tanksavar silahı (LAW), 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 4 adet el bombası, 2 adet RPG-7 mühimmatı, bin 180 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 2 adet şarjör, 2 bin adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 1 adet batarya bloğu ve şarj aleti, 1 adet telsiz anteni ve muhtelif yaşam malzemesi."

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Operasyon, Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

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