Siirt- Kurtalan yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Siirt-Kurtalan yolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt-Kurtalan Yolunda Kaza - Son Dakika
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