Siirt'te eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, 2 yaşındaki kızı ile intihara teşebbüs etti.
Olay, Siirt'in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Ö.D. 2 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte bir inşaatta intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri edildi. Polisler, Ö.D.'yi ikna ederek intihar eyleminden vazgeçirdi.
Ö.D. ve 2 yaşındaki kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te İntihar Girişimi - Son Dakika
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