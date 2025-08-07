Siirt\'te Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde hafriyat yüklü bir kamyonun döküm esnasında devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçenin Atabağı beldesinde 06 EJK 560 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT