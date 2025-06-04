Siirt'te Mayıs Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te Mayıs Güvenlik Toplantısı Yapıldı

04.06.2025 21:39
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Siirt'te yapılan Mayıs ayı güvenlik toplantısında asayiş, terörle mücadele ve trafik güvenliği ele alındı.

Siirt'te Mayıs ayı güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

SİİRT - Siirt Vali Kemal Kızılkaya, Mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısında yapılan faaliyetlerin rakamlarını paylaştı.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve kurumların müdürleri katıldığı toplantısı sonrası açıklamada bulunan Vali Kızılkaya, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir tatil geçirmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Mayıs ayında Siirt genelinde toplam 519 asayiş olayı meydana geldiğini belirten Kızılkaya, bu olaylarla ilgili olarak 170 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde yüzde 95,24, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise yüzde 74,19 oranında aydınlatma başarısı sağlandığını belirtti.

Kızılkaya, özellikle Jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç ve motosiklet hırsızlığı gibi olayların hiç yaşanmadığına dikkat çekerek, "Terörle mücadele kapsamında Mayıs ayında toplam 37 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı 11 şahıs yakalandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen şahıslarla ilgili de yasal işlemler başlatıldı. Operasyonel çalışmaların yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerine de ağırlık verildi. Bu kapsamda 52 hanede toplam 151 kişiye bilgilendirme yapıldı; il giriş-çıkış noktalarında ise 9 bin 972 şahıs ve bin 910 araç sorgulandı" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mayıs ayında 50 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Kızılkaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu operasyonlarda 69 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlar sonucunda toplam 71 kilogram esrar, 1 kilo 100 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edilerek uyuşturucu kullanımına karşı denetimler artırıldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Mayıs ayında 33 operasyon düzenlendi, 41 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Ele geçirilen ürünler sayesinde yaklaşık 9 milyon 966 bin TL tutarında vergi kaybının önüne geçildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında Mayıs ayında 106 olay meydana geldi. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 76 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 536 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesi erişime kapatıldı. Siber farkındalığın artırılması amacıyla 759 kişiye eğitim verildi."

Kızılkaya, düzensiz göçle mücadelede de etkin adımlar atıldığını kaydederek, "Mayıs ayında yakalanan 5 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Mobil göç noktalarında 2 bin 189 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Trafik güvenliği kapsamında 33 bin 992 araç denetlendi. 27 sürücünün ehliyetine el konuldu, 176 araç trafikten men edildi. Toplamda 2 bin 374 araca trafik cezası uygulandı. Mayıs ayında meydana gelen 135 trafik kazasının 1'i ölümlü, 75'i yaralanmalı, 59'u maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 269 sürücü kontrol edildi, 32 motosiklet trafikten men edildi" ifadelerinde bulundu.

Kızılkaya, trafik güvenliği konusunda da uyarıda bulunarak, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına titizlikle uymalıyız. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım, hız limitlerine riayet edelim, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmeyelim. Unutmayalım ki, trafikte göstereceğimiz dikkat ve duyarlılık, sevdiklerimize sağ salim kavuşmanın en önemli güvencesidir. Hayatla yarışılmaz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Mayıs Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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