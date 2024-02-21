Siirt'te minibüs devrildi: 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siirt'te minibüs devrildi: 11 yaralı

Siirt\'te minibüs devrildi: 11 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde petrol arama işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Ekindüzü köyü mevkiinde petrol arama işçilerini taşıyan 34 UL 4323 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Acil Servis, Jandarma, Pervari, Siirt, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te minibüs devrildi: 11 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:28:46. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te minibüs devrildi: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement