Siirt\'te Nehirde Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

Siirt'te Kezer Çayı'nda akıntıya kapılan 3 çocuktan 2'si kurtarılırken, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Kezer Çayına serinlemek için giren 3 çocuk, akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Biri ekipler tarafından kurtarılırken, akıntıda kaybolan diğer çocuk için arama çalışmaları sürüyor. - SİİRT