Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Mağrip köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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