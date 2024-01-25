 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Tillo ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, patpat aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt\'te patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
25.01.2024 - 15:04,  Güncelleme: 15:04
Abone Ol

Siirt'in Tillo ilçesinde, tarım aracı olarak tabir edilen patpat aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Tillo ilçesi Taşbalta köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Reşit Özer idaresindeki patpat aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Reşit Özer hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi yaralandı. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Reşit, Jandarma, Siirt, Hastane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


19:01
SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
19:01 SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:16:41. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement