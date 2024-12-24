Siirt\'te Tır Devrildi

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Siirt'te kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Siirt- Şırnak karayolunda 33 TT 516 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken tır, çekici yardımıyla yoldan çekildi. Yaklaşık 1 saat kapalı olan yol, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. - SİİRT