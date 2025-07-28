Siirt\'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Siirt- Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu Başur Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir transit pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT