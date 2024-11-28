Siirt'in Pervari ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçurumdan düşerken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pervari ilçesi Köprüçay köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada İbrahim Sayın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Uçurumdan Düşen Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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