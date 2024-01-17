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Siirt'teki Bakır Madeni Kazasında Ölen Vardiya Amirleri Asli Kusurlu Bulundu - Son Dakika
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Siirt'teki Bakır Madeni Kazasında Ölen Vardiya Amirleri Asli Kusurlu Bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesinde geçen yıl Cengiz Holding'e ait bakır madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 mühendis ve 1 işçinin ölümünden vardiya amirlerinin asli kusurlu olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda, kazanın nedenleri ve olay yerinde yapılan incelemeler yer aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt\'teki Bakır Madeni Kazasında Ölen Vardiya Amirleri Asli Kusurlu Bulundu
17.01.2024 - 13:30,  Güncelleme: 13:31
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Siirt'in Şirvan ilçesinde geçen yıl Cengiz Holding'e ait bakır madeninde 2 mühendis ve 1 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı kazayla ilgili bilirkişi raporunda ölen vardiya amirleri asli kusurlu bulundu.

Şirvan'ın Maden köyünde Cengiz Holdinge ait bakır madeninde 23 Kasım 2023'te meydana gelen, maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçisi Orhan Gültekin'in (26) hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı kazaya ilişkin Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

İş güvenliği uzmanı, jeoloji ve maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 40 sayfalık rapor, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, keşif esnasında tespit edilen hususlar, dosya üzerindeki incelemeler, kazanın muhtemel nedenleri ve kaza nedenlerinin incelenmesiyle ilgili bulgu ve tespitler yer aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede kazanın 270 metre derinlikte meydana geldiği belirtilen raporda, işletmede 3 vardiya şeklinde çalışıldığı, her vardiyadaki çalışmaların en az iki "daimi nezaretçi" sıfatını taşıyan vardiya amiri pozisyondaki teknik elemanların gözetiminde, sevk ve idaresinde yapıldığı belirtildi.

"İş makinesi operatörünün davranışının tahkimat yönergesine uygun olduğu belirlendi"

Raporda, olay mahallinde çalışan iş makinesi operatörünün tehlikeli bir durumun olduğunu fark ederek, yetkili olan ve yaşamını yitiren maden mühendislerini telsizle olay yerine çağırdığı belirtilerek, yapılan kontroller ve çalışma esnasında söz konusu hadisenin meydana geldiği kaydedildi.

Olay mahalli olan 1030 kotunda rutin tahkimat işlemlerinin yapıldığı, herhangi bir maden çıkarma faaliyetinin olmadığı ifade edilen raporda, tahkimatı zarar görmüş bölgeyi daha güvenli hale getirmek için yapılan çalışmalar esnasında olayın yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın gece vardiyasında gerçekleştiği, göçük neticesinde vefat eden Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman'ın daimi nezaretçi sıfatını taşıyan vardiya amiri pozisyondaki maden mühendisi, teknik elemanlar olduğu anlaşılmıştır. Olay öncesi iş makinesi operatörünün, yapılan çalışmanın tehlike arz ettiği bu nedenle vardiya amiri pozisyondaki maden mühendisleri Çalık ve Gökduman'ı olay mahalline davet ettiği, operatörün bu davranışının tahkimat yönergesine uygun olduğu belirlenmiştir. Olay mahalline gelen vardiya amiri Çalık ve Gökduman'ın tahkimatı tamamlanmamış alana geldiği, aynı zamanda çalışan iş makinesi kırıcıya yakın noktada durduğu ve kırıcının çalışmasıyla oluşan titreşim nedeniyle galerinin sol üst tarafındaki oluşan kavlakların 3 kişinin üzerine düşerek vefatlarına sebep olduğu anlaşılmış ve gözlemlenmiştir. İş makinesiyle tahkimat çalışması sırasında galerinin sol yan tarafında bulunan yüksek derecede manyetit minerali içeren kırıklı ve altere olmuş volkanik anakayaç kütlesiyle tahkimat için kullanılan emniyet betonunun akması neticesinde Çalık, Gökduman ve Gültekin'in akan kayaçlar altında kaldığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği anlaşıldı."

Olayın bir iş kazası olduğu belirtilen raporda, hayatını kaybedenlerin ve kazazedelerin durmaması gereken tehlikeli ve tahkimatı tamamlanmamış alanda oldukları ve bu sebeple "Risk Değerlendirme Raporu"nun ilgili maddelerine uygun davranmadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Raporda, "Vardiya amirleri maden mühendisleri Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman'ın bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve yaşanan olayda asli kusurlu oldukları, yaşanan ölümlü kaza olayında başka da bir kimsenin ihmali olmadığı görüş ve kanaatinde olduğumuzu belirtiriz." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma çerçevesinde maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alınmış, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'teki Bakır Madeni Kazasında Ölen Vardiya Amirleri Asli Kusurlu Bulundu - Son Dakika


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