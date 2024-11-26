Sıla Bebeğin İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika
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Sıla Bebeğin İddianamesi Hazırlandı

Sıla Bebeğin İddianamesi Hazırlandı

Sıla bebeğe cinsel istismar ve şiddet nedeniyle 5 şüpheliye ağır cezalar talep edildi.

26.11.2024 20:58
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Sıla bebeğin iddianamesi hazırlandı: Anneye ve çocuklara ağır cezalar talep edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebeğin, gördüğü cinsel istismar ve şiddet sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak ağır cezalar talep edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül'de baygın halde Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin vücudunda darp izleri ve morluklar tespit edilince durum polise ihbar edildi. Durumu ağır olan bebek, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edildi. Fiziksel şiddet bulguları bulunan Sıla'nın DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

30 günlük yaşam savaşını kaybetmişti

Gizlilik kararı alınan soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. ve çocukları G.A. ile K.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden tamamı tutuklanırken, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, adli tıp raporlarında Sıla'nın cinsel istismara uğradığının kesinleştiğini duyurdu.

Malkara ilçesinde annesi tarafından bırakıldığı komşu çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri hastanede gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetmişti.

2 ayrı iddianame hazırlandı

Konuyla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, anne Bakiye Y. (29), çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. ve annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. hakkında hazırlanan iddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A. için düzenlenen 2. iddianame de Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi.

Anne için 67 yıl hapis cezası

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Y.'nin çocuğu Sıla ile ilgili "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. için ise "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edilirken, annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. için "suçu bildirmeme ve gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Çocuklara 66 ve 48 yıl

Suça sürüklenen çocuklardan G.K.'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A.'nın ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 48 yıl, "kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Politika, Tekirdağ, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sıla Bebeğin İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika

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