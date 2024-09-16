Sıla Bebeğin Olayında Yer Gösterme İşlemi - Son Dakika
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Sıla Bebeğin Olayında Yer Gösterme İşlemi

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Sıla bebeğin davasında tutuklu iki çocuk, olay yerinde yer gösterme işlemi için getirildi.

16.09.2024 14:42
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Sıla bebeğin olayında tutuklu bulunan iki çocuk olayın yaşandığı eve getirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Sıla bebeğin olayıyla ilgili tutuklu 2 çocuk, olay yerindeki eve getirilerek yer gösterme işlemi yapıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla bebeğin olayı ile ilgili olarak tutuklanan G.A. ve K.A. isimli iki komşu çocuk, tutuklu bulundukları cezaevinden olayın yaşandığı eve getirilerek Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma çerçevesinde yer gösterme ve tatbikat işlemi yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocukların getiriliş süresince geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık iki saat süren yer gösterme işleminin ardından iki çocuk tekrar cezaevine götürüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Suç, Son Dakika

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