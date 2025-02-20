Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada - Son Dakika
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Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

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Adana'da ellerinde av tüfeği bulunan 2 arkadaşı ile şakalaşırken tabancasını boynuna dayayan Arif Y., silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

20.02.2025 15:39
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana gelen olayda elinde ruhsatsız tabanca bulunan Arif Y., av tüfekli 2 arkadaşıyla şakalaşmaya başladı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra tabancayı kendi boynuna dayadı. Tabancanın kazara ateş alması sonucu boynundan vurulan Arif Y. yere yığıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Arif Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.'nin silahlı 2 arkadaşını gözaltına aldı. Arif Y.'nin tabancası ile 2 av tüfeğine el konuldu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; tabancasını arkadaşlarının başına ve göğsüne doğrultan Arif Y.'nin daha sonra boynuna dayadığı ve kısa süre sonra silahın ateş alması sonucu yere yığıldığı görüldü.

Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Murat Soylu:
    allahtan kamera kaydı var. yoksa uğraş dur ben yapmadım diye.. 163 2 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    AKP NİN YENİ TÜRKİYE Sİ görün hertaraf böyle 0 0
    Kubilay Turkyilmaz:
    TOPLUMDA BUNLAR GİBİ BİR SÜRÜ BEY.NSİZ VAR. CAHİLLİK TOPLUMDAKİ EN BÜYÜK TEHLİKEDİR 0 0
  • Can dostum:
    Aptal 117 1 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Allahım biz neyin derdindeyiz bunlar neyin peşinde yok ya bizde eğitim sıfır 85 1 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bin kere izledik ama ibret almayacağız. Cehalet ruhumuza işlemiş... 58 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    darısı bütün silahla gezen kovboyların başına amin 46 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    birde avcıyız diye ortalıkta gezinirler keklik bile neler yapar size hiç düşünemiyorum 36 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    iyi olmuş bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir. 25 1 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    doğal seleksiyon! 17 1 Yanıtla
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