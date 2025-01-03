Silahlı Çatışma: Bir Kadın Defnedildi

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Silahlı çatışmada ölen kadınlardan biri toprağa verildi

Olayda hayatını kaybedenlerin aynı gün defin edilmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya neden olan kavganın arazi anlaşmazlığından yaşandığı ortaya çıktı. Olayda ölen kadınlardan biri bugün defin edilirken diğerinin ise güvenlik gerekçesi ile yarın defin edileceği kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurgül Kocaoğlu ve Hatice Gümüş ve H.G. av tüfeği ve tabanca ile vuruldu.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan kavganın taraflar arasında geçmişe dayalı arazi anlaşmazlığı ve buna bağlı olarak yaşanan komşuluk ilişkilerinden dolayı çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının ise devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Nurgül Kocaoğlu bugün köy mezarlığına defin edildi. Yaşanan kavgada bir başka yaşamını yitiren kişi olan Hatice Gümüş'ün ise güvenlik gerekçesi ile yarın defin edileceği kaydedildi.