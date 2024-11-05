Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti\'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

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Uğradığı silahlı saldırıda amcasının oğlu tarafından öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen , yaklaşık 3 ay önce partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti. Şen'in, AK Parti 'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı.

ŞOFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Saldırgan, olay sonrası belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.