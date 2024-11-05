Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş - Son Dakika
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Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

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Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, amcasının oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalara tepki göstererek 3 ay önce Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Hilmi Şen'in saldırı öncesinde AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı iddia edildi.

05.11.2024 07:43
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Uğradığı silahlı saldırıda amcasının oğlu tarafından öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti. Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı.

ŞOFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Saldırgan, olay sonrası belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti\'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

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Son Dakika 3.Sayfa Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman YILMAZ:
    Nedense hiç üzülmedim Nasıl bir zihniyet refah Seçil ak partiye geç allahın adaleti şaşmaz beyler 1 14 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    partiden partiye geçme nedir arkadaş insanlar sana oy vermiş guvenmis bu kadar saçmalık olmaz insanlar o partiye guvense o partiye oy verir 9 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    akrabasini işe alacakmış belediye başkanlığı değil akrabayi işe alma başkanlığı oldu belediye başkanlığı kaldırılsın hepsi tek çatı altında birlessin kimse belediye başkanı muhtar olamasın bu ülkede 2 0 Yanıtla
  • Nevzat Ayaz:
    ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ALLAH ALIR BİR İNSANI ÖLDÜREN TÜM İNSANLIĞI ÖLDÜRMÜŞTÜR 0 0 Yanıtla
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