Silahlı Yağmaya 11 Yıl 11 Ay Ceza

Silahlı yağma suçundan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da geceleyin silahlı yağma suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hakkında "Geceleyin silahla yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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