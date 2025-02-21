Silahlı Yaralama: 18 Yıl Hapis Cezası

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Kızının önünde tabancayla vuran sanığa 18 yıl hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'de boşandığı eşinin aracının önünü keserek kızının yanında silahla yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz 14 Eylül'de Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Burhan A., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma G.'nin aracının önünü kesti. Bir süre eski eşiyle konuşan adam, tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan kadının ilk eşinden olan çocuğuna aldırış etmeden silah ile ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan kadın da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından karakola giden Burhan A. da silahla beraber teslim oldu. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Burhan A. hazır bulunurken, Fatma G. duruşmaya katılmadı. Karar öncesinde son sözü sorulan Burhan A., olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda; Burhan A.'ya önce müebbet hapis cezası verdi. Verilen ceza, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 16 yıla düşürüldü. Ayrıca, sanığa olay sırasında annesinin yanında olan 8 yaşındaki kızına yönelik 'silahla tehdit' suçundan dolayı da 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.