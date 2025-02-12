Mersin'in Silifke ilçesinde cep telefonu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli, çok miktarda gümrük kaçağı telefonla birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde bir şahsın yurt dışından getirdiği gümrük kaçağı cep telefonlarının ticaretini yaptığı yönünde bilgi alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresinde arama yapan ekipler, 15 adet cep telefonu, 1 tablet, 16 akıllı kol saati, 35 şarj aleti, 15 kablosuz kulaklık ile 4 adet cep telefonu soğutucusu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Silifke'de Cep Telefonu Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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