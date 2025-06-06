Silivri'de Çatı Katında Yangın

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Silivri Çanta Mahallesi Çağdaşkent Sitesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıdan alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın olay yerine gelen ekipler tarafından kısa süre içerisinde müdahale edilerek söndürüldü. Öte yandan, yangının balkonda bulunan barbekü nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL