Silivri'de Takla Atan Araç Kazası

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Silivri'de otomobilin takla attığı kaza güvenlik kamerasında

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de, otomobilin takla attığı ve iki kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde E5 Karayolunun Silivri Parkköy mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine seyir halinde olan iki otomobil sürücüsünden biri, diğerine arkadan çarpmış ve çarpmanın etkisiyle bir otomobil takla atmıştı. Kazada 2 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında hızlı gelen otomobilin aynı yöne giden araca arkadan çarparak devrildiğin görülüyor.