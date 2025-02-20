Silivri'de kar tekrar etkisini gösterdi
İSTANBUL - İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, Silivri'de yoğun şekilde başladı.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, Silivri'de tekrar etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran kar nedeniyle yerlerin beyaza büründüğü görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Silivri'de Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?