Silivri'de Yoğun Kar Yağışı

3.Sayfa

Silivri'de kar tekrar etkisini gösterdi

İSTANBUL - İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, Silivri'de yoğun şekilde başladı.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, Silivri'de tekrar etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran kar nedeniyle yerlerin beyaza büründüğü görüldü.