Silopi\'de 3 Gündür Kayıp Genç Aranıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden 27 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor.

Silopi ilçesinde, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve dönüşte sigara alacağını söyleyerek ailesinden ayrılan 27 yaşındaki Agit Özdemir'den 3 gündür haber alınamıyor. Endişeli aile, tüm başvuruları yaparak çocuklarını arıyor. Silopi ilçesine bağlı Çiftlikköy'de ikamet eden tır şoförü Agit Özdemir, 15 Mayıs Perşembe günü saat 10: 00 sularında göğüs ağrısı şikayetiyle ailesiyle birlikte Silopi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki tetkik ve kontrollerin ardından ailesiyle birlikte araçla eve dönen Özdemir, Yenişehir Mahallesi civarında sigara almak için araçtan indi. O andan itibaren kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile, akşam saatlerine kadar mahallede ve çevrede yaptığı tüm aramalarda herhangi bir iz bulamayınca güvenlik güçlerine başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Aradan geçen 3 güne rağmen Özdemir'den hala haber alınamıyor.

Bugün Silopi Sanat Sokağı'nda toplanan Agit Özdemir'in ailesi ve yakınları açıklama yaptı. Yetkililere çağrıda bulunan aile, güvenlik kameralarının incelenmesini, telefon sinyal bilgilerinin araştırılmasını ve tüm imkanların seferber edilmesini talep etti. Kayıp gencin hayatından endişe eden aile, vatandaşlardan da gören ya da duyanların en yakın emniyet birimine bilgi vermelerini istedi. Aile adına açıklama yapan Agit Özdemir'in kuzeni Yusuf Özdemir, "Biz hastaneye giderken tahliller falan çektik. Eve gelmeye çalışırken bir mahallede arabadan indi kendime sigara su alayım derken biz bu çocuğu kaybettik 26-27 yaşlarında ismi Agit Özdemir o saatten beri haber alamıyoruz. Telefonları kapalı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Sadece aniden benim göğsüm ve koltuk altım ağrıyor dedi. O şikayetten hastaneye götürdük. Biz mahalleyi de biraz gezdik bulamadık. ve 3 gündür tüm Çiftlikköy seferberdir, arıyoruz bulamıyoruz. Yetkililerden ricamız kamera kayıtları ve telefon sinyalleri üzerinden bir iz bulmalarını istiyoruz. Şüphelendiğimiz bir durum yok" dedi. - ŞIRNAK