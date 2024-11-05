Silopi\'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Sabah saatlerinde Mehmidi mevkisinde seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK